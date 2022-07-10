Блінкен назвав блокаду українського зерна одним з чинником безладів у Шрі-Ланці

https://racurs.ua/ua/n172552-blinken-nazvav-blokadu-ukrayinskogo-zerna-odnym-z-chynnykom-bezladiv-u-shri-lanci.html

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Обмеження росією експорту українського зерна, можливо, сприяло заворушенням на Шрі-Ланці.

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Так вважає державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Спілкуючись із журналістами в Бангкоку 10 липня, він висловив занепокоєння, що дефіцит зерна може призвести й до інших криз по світу.

Те, що ми бачимо в усьому світі — це дедалі більша невпевненість у доступі до харчів, яка значно посилилася через російську агресію проти України, — заявив державний секретар.

Блінкен знову закликав росію дозволити приблизно 20 млн тонн зерна залишити Україну.

9 липня у столиці Шрі-Ланки Коломбо відбулися багатотисячні протести. Їхні учасники вимагають, щоб президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса залишив свою посаду через тяжку економічну ситуацію в країні. Вони провели облогу резиденції лідера, а потім увірвалися до будівлі. Президент заздалегідь залишив будинок, його перевезли у безпечне місце.

Поліція застосувала сльозогінний газ та водяні гармати для розгону протестувальників. За даними Ada Derana, під час протестів у Коломбо постраждали п’ятеро цивільних осіб та двоє поліцейських, Reuters повідомляє про мінімум 21 пораненого. Місцеве видання Colombo Page повідомляє, що на протести з’їхалися люди з усього острова, а коли багато поїздів було скасовано — прийшли до столиці пішки.

Протести у Шрі-Ланці тривають із березня, здебільшого у них бере участь молодь. Але також серед тих, хто вимагає відставки президента — організації буддійських ченців (вони проводять безперервну посаду, заявивши, що Раджапакса має піти з посади президента), католицькі священики та правозахисні організації. Декілька депутатів парламенту Шрі-Ланки в суботу також направили чинному президентові звернення з вимогою залишити свою посаду, повідомив портал Ada Derana.

Під час протестів вже вісім людей загинули, понад 200 постраждали. Їх причиною стала серйозна економічна криза та корупція: у країні майже немає палива, через що зірвано посівна, спостерігається дефіцит імпортного продовольства та ліків. У липні президент Шрі-Ланки просив володимира путіна допомогти країні із кредитами для закупівлі палива.

На початку липня на тлі протестів у відставку пішов глава уряду, старший брат президента Махінда Раджапакса. Проте протестувальники не припинили акції та вимагали відставки президента. 8 липня агентства повідомляли, що у Коломбо запровадили комендантську годину.