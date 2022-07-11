Украинка стала чемпионом мира по шашкам

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Виктория Мотричко, фото: «Думская»
Украинка стала чемпионом мира по шашкамhttps://racurs.ua/n172580-ukrainka-stala-chempionom-mira-po-shashkam.htmlРакурс
Українська шашкістка Вікторія Мотричко з Одеси стала чемпіоном світу з міжнародних шашок, фінальна частина турніру відбувалася у столиці Латвії Ризі.
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Мотричко перемогла у бліц-турнірі, де змагалися 26 спортсменок, повідомляє видання «Думская».
Вона перемогла у восьми зустрічах, ще три завершила внічию. Найближчі конкурентки українки — Олена Чеснокова з Латвії та Наталія Садовська з Польщі відстали на два та три очки відповідно.
Турнір проходив так званими стоклітинними шашками, де Мотричко продовжує залишатися лідером у світовому рейтингу по бліцу.
Джерело: «Думская»
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