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Ракурс
Вікторія Мотричко, фото: «Думская»

Українка стала чемпіоном світу з шашок

11 лип 2022, 18:54
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Українська шашкістка Вікторія Мотричко з Одеси стала чемпіоном світу з міжнародних шашок, фінальна частина турніру відбувалася у столиці Латвії Ризі.



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Мотричко перемогла у бліц-турнірі, де змагалися 26 спортсменок, повідомляє видання «Думская».

Вона перемогла у восьми зустрічах, ще три завершила внічию. Найближчі конкурентки українки — Олена Чеснокова з Латвії та Наталія Садовська з Польщі відстали на два та три очки відповідно.

Турнір проходив так званими стоклітинними шашками, де Мотричко продовжує залишатися лідером у світовому рейтингу по бліцу.

Вікторія Мотричко, фото: «Думская»

Джерело: «Думская»

Джерело: Ракурс


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