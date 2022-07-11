Українка стала чемпіоном світу з шашок

Вікторія Мотричко, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n172580-ukrayinka-stala-chempionom-svitu-z-shashok.html

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Українська шашкістка Вікторія Мотричко з Одеси стала чемпіоном світу з міжнародних шашок, фінальна частина турніру відбувалася у столиці Латвії Ризі.

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Мотричко перемогла у бліц-турнірі, де змагалися 26 спортсменок, повідомляє видання «Думская».

Вона перемогла у восьми зустрічах, ще три завершила внічию. Найближчі конкурентки українки — Олена Чеснокова з Латвії та Наталія Садовська з Польщі відстали на два та три очки відповідно.

Турнір проходив так званими стоклітинними шашками, де Мотричко продовжує залишатися лідером у світовому рейтингу по бліцу.

Джерело: «Думская»