Українка стала чемпіоном світу з шашок

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Вікторія Мотричко, фото: «Думская»
Українка стала чемпіоном світу з шашокhttps://racurs.ua/ua/n172580-ukrayinka-stala-chempionom-svitu-z-shashok.htmlРакурс
Українська шашкістка Вікторія Мотричко з Одеси стала чемпіоном світу з міжнародних шашок, фінальна частина турніру відбувалася у столиці Латвії Ризі.
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Мотричко перемогла у бліц-турнірі, де змагалися 26 спортсменок, повідомляє видання «Думская».
Вона перемогла у восьми зустрічах, ще три завершила внічию. Найближчі конкурентки українки — Олена Чеснокова з Латвії та Наталія Садовська з Польщі відстали на два та три очки відповідно.
Турнір проходив так званими стоклітинними шашками, де Мотричко продовжує залишатися лідером у світовому рейтингу по бліцу.
Джерело: «Думская»
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