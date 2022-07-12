Последствия обстрелов в Николаеве. Фото: «НикВести»

https://racurs.ua/n172589-okkupanty-nanesli-udar-po-nikolaevu-razrusheniya-pokazali-na-foto.html

Ракурс

Місто Миколаїв вранці 12 липня зазнало масованого ракетного обстрілу.

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Попередньо відомо про влучання ворожих снарядів у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів четверо осіб дістали поранення. Про жертв не повідомляється. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За інформацією миколаївського мера Олександра Сєнкевича, потужні вибухи лунали о 4.15. Внаслідок вибухів сталися руйнування та пожежі, пошкоджені житлові будинки.

Місцеві видання вже оприлюднили відео наслідків «прильотів» в обласному центрі.

Нагадаємо, вдень 11 липня російські окупанти завдали потужного удару по Харкову, в той час у місті лунали сигнали повітряної тривоги. Внаслідок обстрілу постраждала 31 особа, серед них чотирирічна та 16-річна дитина. Троє людей загинули від російських ракет.