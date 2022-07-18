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Рада предварительно запретила принудительное взыскание коммунальных долгов во время военного положения
Рада предварительно запретила принудительное взыскание коммунальных долгов во время военного положенияhttps://racurs.ua/n172799-rada-predvaritelno-zapretila-prinuditelnoe-vzyskanie-kommunalnyh-dolgov-vo-vremya-voennogo.htmlРакурс
Рада ухвалила за основу законопроект про заборону на примусове виконання рішень щодо стягнення з громадян заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.
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Законопроект № 7531, як розповів у телеграм нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, пропонує на період воєнного стану зупинити примусове виконання рішень про стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб.
Раніше ця норма діяла щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, органів військового управління, військових частин, вишів, установ та організацій ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що українцям не нараховуватимуть оплату за комунальні послуги, якщо споживач відсутній понад 30 днів. Але свою відсутність треба підтвердити відповідним документом.
Рада 8 липня ухвалила законопроект, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення чи скасування.