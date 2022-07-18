Рада предварительно запретила принудительное взыскание коммунальных долгов во время военного положения

https://racurs.ua/n172799-rada-predvaritelno-zapretila-prinuditelnoe-vzyskanie-kommunalnyh-dolgov-vo-vremya-voennogo.html

Ракурс

Рада ухвалила за основу законопроект про заборону на примусове виконання рішень щодо стягнення з громадян заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану.

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Законопроект № 7531, як розповів у телеграм нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, пропонує на період воєнного стану зупинити примусове виконання рішень про стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб.

Раніше ця норма діяла щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, органів військового управління, військових частин, вишів, установ та організацій ЗСУ.