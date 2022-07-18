Отставка Баканова — Зеленский внес постановление в Раду

https://racurs.ua/n172811-otstavka-bakanova-zelenskiy-vnes-postanovlenie-v-radu.html

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Президент Володимир Зеленський 18 липня вніс у Верховну Раду постанову щодо звільнення Івана Баканова з посади керівника Служби безпеки України.

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17 липня президент України усунув з посад генпрокурора Ірину Венедиктову та голову СБУ Івана Баканова через «сотні кримінальних справ про держзраду та колабораційну діяльність працівників органів прокуратури, досудового розслідування та інших правоохоронних органів».

Згодом заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що Баканов і Венедіктова ще не звільнені. Їх усунули для того, щоб вони не могли впливати на розслідування і виявлення зрадників у СБУ та прокуратурі. Крім того, в цих органах проведуть службові розслідування, і вже за їхніми результатами президент вирішить, чи звертатися до парламенту, щоб звільнити обох посадовців.

Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедиктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Малюк. Обидва близькі до заступника голови Офісу президента Олега Татарова і гуляли на його дні народження в серпні 2021 року.