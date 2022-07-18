Пока шли ночью 10 км, уничтожили полтора взвода оккупантов - нацгвардейцы об уходе из Севера

https://racurs.ua/n172814-poka-shli-nochu-10-km-unichtojili-poltora-vzvoda-okkupantov-nacgvardeycy-ob-uhode-iz-severa.html

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Калинівські нацгвардійці поділилися спогадами та унікальними кадрами відходу на інший вогневий рубіж із Сєвєродонецька.

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Хлопці розповідають, що рухалися дуже тихо і в повній темряві. За провідників мали прилади нічного бачення та планшети. Винесли усі речі, зброю та боєкомплект. Річку перепливали на човнах.

Аби ворог не здогадався, прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Коли ж окупанти вирішили, що українських бійців вже немає на заводі, спокійно зайшли на територію. Там їх зустріли кулі гвардійських автоматів та кулеметів.

Одну з таких історій в ексклюзивному інтерв’ю для медіа ҐРУНТ детально розповів Генерал — боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Українські сили тримали Сєвєродонецьк до 24 червня, Лисичанськ — до 3 липня. Генерал зізнається: він із самого початку розумів, що рано чи пізно доведеться відступати, бо у ворога кількаразова перевага у важкому озброєнні.

Генерал поки що не вірить у швидке повернення окупованих українських міст. Але запевняє: і він, і його бійці готові боротися за Україну до кінця.

У Сєвєродонецьку росіяни тиснули тим, чим могли. Вони мали перевагу в артилерії. Як доповідало наше командування, співвідношення було приблизно 1 до 40. Це відчувалося. Вони цілодобово засипали місто артилерією, знищуючи всі будівлі, у яких можна було знайти укриття. Разом із артою працювали танчики. Трощили всі будівлі, де можна було переховувати особовий склад, — розповів Генерал.

За його словами, по одному мосту вони пускали 250 снарядів за добу, а по місту, по промзоні падало набагато більше.