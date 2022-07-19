ВСУ отбили вражеские атаки на Донецком направлении. Фото:

https://racurs.ua/n172847-rossiyane-zakreplyautsya-na-okrainah-pokrovskogo-genshtab.html

Ракурс

Війна України проти російської федерації триває вже 146 добу.

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На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності армії білорусі не відзначається. На Сіверському напрямку росіяни з території російської федерації гатили зі ствольної артилерії та РСЗВ по Миколаївці Чернігівської області та Заруцькому, Журавці, Білопіллі, Іскрисківщині, Миропіллі, Есмані і Вовківці на Сумщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 19 липня.

На Харківському напрямку ворог продовжив обстріляв із артилерії населені пункти в районах на північ, схід та південний-схід від Харкова. Окупанти спробували наступати в напрямках сіл Уди та Гусарівка, але успіху не здобули.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Дібровного, Новомиколаївки, Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Семиланного, Грушувахи, Адамівки, Барвінкового, Богородичного, Архангелівки та Нової Дмитрівки. Ворог провів розвідку боєм у напрямку Дмитрівки, але відійшов зазнавши втрат.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються просунутися у напрямках Сіверська та Бахмута. Ворожі снаряди падали в районах Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар'ївки.

Українські військові завдали росіянам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар'ївки. Ворог безладно відступив.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони Бахмута, Новолуганського, Покровського, Вершини, Веселої Долини, Яковлівки, Берестового та Зайцевого. Авіація ворога атакувала біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

У Генштабі зазначили, що росіяни штурмували у напрямках Покровського і має частковий успіх. Ворог закріплюється на південній околиці населеного пункту. Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Суттєвих змін обстановка не зазнала й на Південнобузькому напрямку. Тут тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.

Нагадаємо, 19 липня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українським військовослужбовцям вдалося стабілізувати ситуацію на лінії фронту.