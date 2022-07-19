ВСУ сбили Су-35 оккупантов в Херсонской области. Фото: baltnews.com

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Ракурс

Російський винищувач Су-35 19 липня було збито в небі над Херсонською областю.

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Близько 20.00 підрозділ зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України поцілив у ворожий літак. Ворожу «пташку» збили в районі Нової Каховки. Про це Повітряні сили повідомили в Telegram.

Українські військові зазначають, що ворожий літак намагався атакувати українські штурмовики. Також повідомляється, що пілот-окупант катапультувався. У районі падіння активізувалися російські вертольоти, які шукають льотчика.

Крім того, 19 липня підрозділи зенітно-ракетних військ Повітряних сил збили п’ять ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Зокрема, сьогодні українські військові збили російський безпілотник «Орлан-10» над Криворізьким районом Дніпропетровщини. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Як відомо, російська пропаганда дуже сильно розхвалює Су-35. Російські військові експерти наввипередки заявляли, що цей літак немає рівних у небі, що він увібрав у себе все найкраще на що спроможна російська авіаційна промисловість. Хоча пропаганда не розповідає про те, що Су-35 є модернізацією радянського Су-27, який створили у 70-х роках. Цей розпіарений літак здійснив свій перший політ ще у 1988 році, як прототип.

Нагадаємо, 15 липня у небі над Запорізькою областю бійці із Центру спецоперацій «А» СБУ разом із військовими Збройних сил України підбили з переносних зенітно-ракетних комплексів два російські броньовані дозвукові штурмовики Су-25. Один штурмовик вдалося знищити, а інший — уразити.