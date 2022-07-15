Над Запоріжжям знищили російський штурмовик. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n172712-nad-zaporijjyam-znyschyly-rosiyskyy-shturmovyk-sche-odyn-pidbyly.html

Ракурс

Українські військові підбили два російські броньовані дозвукові штурмовики Су-25.

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У ворожі літаки поцілили в небі над Запоріжжям. Один штурмовик знищили, а інший — уразили. Влучно відпрацювали із ПЗРК бійці із Центру спецоперацій «А» СБУ разом із військовими Збройних сил України. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Зазначається, що днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове окупанти намагалися атакувати з двох Су-25 позиції ЗСУ. Але українські військові діяли на випередження — влучно відпрацювали по ворожих літаках із ракетного комплексу.

У спецслужбі додали, що «Альфа» нещодавно знищила чотири ворожих БМП, один БТР, склад боєкомплекту та позиції противника.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що з 24 лютого по 15 липня українські військові збили 220 літаків, 188 гелікоптерів, 681 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 155 крилатих ракет.

Нагадаємо, 10 липня у Повітряних силах ЗСУ заявили, що вже два з половиною місяці російська авіація не заходить в зону, контрольовану українською ППО. Хоча протиповітряна оборона ЗСУ озброєна далеко не найсучаснішою зброєю, але українські підрозділи використовують її максимально ефективно.