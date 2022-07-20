путин предлагает Европе реинкарнировать СП-2 на фоне устроенного россией газового коллапса

https://racurs.ua/n172877-putin-predlagaet-evrope-reinkarnirovat-sp-2-na-fone-ustroennogo-rossiey-gazovogo-kollapsa.html

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Один зі способів збільшити постачання газу до Європи — це запустити газогін «Північний потік — 2» (ПП-2).

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Про це президент росії володимир путін заявив під час візиту до Ірану, передає російське пропагандистське агентство ТАРС.

У нас існує ще один готовий маршрут — це «Північний потік -2». Його можна запустити, — сказав путін.

При цьому він зазначив, що половину потужностей цього газогону зарезервовано на внутрішнє споживання.

Тому якщо ми навіть завтра запустимо «Північний потік — 2», це буде не 55 млрд куб. м на рік, а рівно половина, — пояснив господар кремля.

Він додав, що «Газпром» поки не отримав від Канади офіційних документів щодо повернення турбіни для ПП-1. Якщо турбіну не повернуть, маршрутом можна буде буцімто перекачувати лише 30 млн куб. м газу на добу замість нинішніх 60.

Також путін прокоментував плани західних країн встановити стелю ціни на російську нафту. Він прогнозує, що у разі їх реалізації «ціни на нафту злетять до небес» (раніше про це говорили аналітики JPMorgan Chase).

Газогін «Північний потік — 2» проходить дном Балтійського моря від російської Усть-Луги до німецького Грайфсвальда. Його будівництво завершилося восени 2021 року. 22 лютого Німеччина зупинила процес запуску «Північного потоку — 2» у відповідь на визнання росією незалежності самопроголошених лднр.

Наразі основним маршрутом постачання російського газу до Європи є газогін ПП-1. У червні «Газпром» знизив прокачування газу ним до 67 млн куб. м на добу (60% від планового показника).

«Газпром» пояснив це затримкою із поверненням турбіни Siemens, яка була відправлена ​​на ремонт до Канади й після початку війни потрапила під санкції. Пізніше Канада погодилася повернути турбіну до рф на прохання Німеччини.

З 11 липня ПП-1 повністю зупинено на 10 днів для проведення планових робіт. У Європі припускають, що рф може не відновити постачання по ньому або відновити їх не в повному обсязі. За інформацією Bloomberg, Єврокомісія запропонує вже із серпня скоротити споживання газув ЄС на 15%.

Відремонтована турбіна для ПП-1 зараз на шляху до росії з Канади. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Цю турбіну зараз перевозять із Канади, тому приводів обмежувати постачання газу більше немає, — цитує «Інтерфакс» офіційну заяву фон дер Ляйєн.

За словами голови Єврокомісії, турбіна буде на місці «вчасно». Вона не назвала точних термінів повернення.

«Газпром», своєю чергою, вдень 20 липня заявив, що досі не отримав від Siemens офіційних документів, які дають змогу повернути турбіну до росії в умовах санкцій Канади та ЄС.