Єврокомісія представила план скорочення споживання газу на 15%

https://racurs.ua/ua/n172871-ievrokomisiya-predstavyla-plan-skorochennya-spojyvannya-gazu-na-15.html

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Європейська комісія презентувала план «Економія газу для безпечної зими» — він має допомогти європейським країнам пережити зиму та скоротити залежність від російського газу.

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План має три головні ідеї:

відмовитися від газу;

стимулювати країни скоротити споживання газу;

менше опалювати та менше охолоджувати.

Пріоритет ЄС — перехід на відновлювальні джерела енергії. Головна мета — скоротити використання газу на 15% по всій Європі до весни 2023 року. «Газовий» план ЄС спрямований на заміну газу іншими видами палива та загальну економію енергії в усіх секторах. Перш ніж розглядати скорочення постачань, держави-члени повинні вичерпати всі можливості заміни палива, необов’язкові схеми економії та альтернативні джерела енергії. Перехід на вугілля, нафту чи атомну енергетику може бути необхідним як тимчасовий захід. Іншим важливим принципом енергозбереження є скорочення опалення та охолодження. Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Гана повідомило, що Європейська комісія не очікує відновлення роботи трубопроводу після ремонту.