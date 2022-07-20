Шмыгаль предположил, что учебный год не везде начнется в очном режиме

https://racurs.ua/n172885-shmygal-predpolojil-chto-uchebnyy-god-ne-vezde-nachnetsya-v-ochnom-rejime.html

Ракурс

Навчальний рік має розпочатися 1 вересня офлайн тільки там, де це можливо. Про це 20 липня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

.

Безпека дітей — найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними, — наголосив Шмигаль.

Лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту, заявив на нараді в уряді Сергій Крук, повідомив голова ДСНС України під час селекторної наради.

В Кабміні обговорили ситуацію з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні.

Крук сказав, що основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.

З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни, — сказав Крук.

Серед нововведень, які плануються з нового навчального року, це наявність у школах тривожної кнопки для звернення до органів Національної поліції.