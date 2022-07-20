Шмыгаль предположил, что учебный год не везде начнется в очном режиме

Шмыгаль предположил, что учебный год не везде начнется в очном режимеhttps://racurs.ua/n172885-shmygal-predpolojil-chto-uchebnyy-god-ne-vezde-nachnetsya-v-ochnom-rejime.htmlРакурс
Навчальний рік має розпочатися 1 вересня офлайн тільки там, де це можливо. Про це 20 липня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Безпека дітей — найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними, — наголосив Шмигаль.
Лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту, заявив на нараді в уряді Сергій Крук, повідомив голова ДСНС України під час селекторної наради.
В Кабміні обговорили ситуацію з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні.
Крук сказав, що основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.
З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни, — сказав Крук.
Серед нововведень, які плануються з нового навчального року, це наявність у школах тривожної кнопки для звернення до органів Національної поліції.
Шмигаль сказав, що новий навчальний рік має стартувати в очному режимі. Там, де це неможливо, зокрема, у прифронтових областях і прикордонних громадах, застосовуватиметься онлайн-навчання. Очільник уряду також дав завдання МВС опрацювати можливість використання комунального транспорту за певних умов для надання послуг із підвезення дітей з та до освітніх закладів.
Крім того, в уряді сьогодні обговорили питання тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти, адже сьогодні 56 тис. осіб проживають в освітніх закладах. Обласні військові адміністрації мають розробити плани розміщення ВПО в інших приміщеннях.