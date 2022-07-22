НАТО начало масштабные учения в Черном море. Фото: tverezo.info

https://racurs.ua/n172935-nato-nachalo-masshtabnye-ucheniya-v-chernom-more.html

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НАТО розпочало військові навчання «Бриз» у Чорному морі.

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У маневрах Північноатлантичного альянсу болгарській акваторії моря беруть участь 11 країн НАТО: США, Польща, Франція, Болгарія, Бельгія, Італія, Туреччина, Латвія, Албанія, Румунія та Греція. До навчань залучені десятки кораблів, повітряні сили та понад тисяча військових із цих країн. Про це повідомляє болгарське видання News.bg.

Зокрема, навчатимуться 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, п’ять літаків, чотири вертольоти та 1 тис. 390 військовослужбовців країни. «Бриз» — це перші масштабні навчання у Чорному морі з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Зазначається, що в районах проведення навчань були вжиті усі необхідні заходи для забезпечення безпеки учасників через ризик вільно плаваючих протикорабельних мін.

Нагадаємо, у червні країна-агресор росія розпочала навчання ракетних та артилерійських підрозділів. Брязкати зброєю москва почала після того, як Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Джерело: News. bg