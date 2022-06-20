Росіяни почали навчання на Балтиці у відповідь на заборону транзиту через Литву до Калінінграда

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Військові Балтійського флоту рф почали навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області після того, як Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції ЄС.

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У росії різко відреагували на заборону транзиту територією Литви підсанкційних товарів між Калінінградською областю та рештою рф. Російські чиновники звинувачують Литву у нехтуванні міжнародним правом і погрожують Євросоюзу і НАТО через рішення Литви.

До маневрів залучили до 1 тис. військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Російські державні пропагандистські ЗМІ написали, що артилеристи та ракетники виконають «кілька сотень вогневих завдань» із застосуванням РСЗВ «Град» та «Ураган», великокаліберних гармат «Гіацинт», самохідних артилерійських установок «Мста-С», «Акація» та «Гвоздика».

У ніч на 18 червня Литовська залізниця припинила транзит товарів, що підпадають під санкції Європейського Союзу. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, заборона поширюється на майже половину транзитних вантажів, зокрема на будівельні матеріали та метали.

Литовська залізниця повідомила Калінінградську залізницю про те, що з суботи, 18 червня, припиняє транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю й основною територією Росії. Компанія отримала роз’яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

Втім, перелік санкційних товарів розширюватиметься, повідомила агентству BNS представниця литовської митниці Ліна Лаурінайтіте-Грігене. Зокрема, з 10 липня набуде чинності заборона щодо транзиту цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня — щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня — російської нафти.

При цьому Лаурінайтіте-Грігене наголосила, що Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на транзит. Транзит пасажирів та вантажів, які не потрапили під санкції ЄС, триває.