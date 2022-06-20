«Ви найбільш бойова частина? - Найбільш тупа частина!» - російський військовий пояснює, чому так довго затримується на війні

https://racurs.ua/ua/n171896-my-naytupisha-boyova-chastyna-rosiyskyy-viyskovyy-poyasnuie-chomu-zatrymuietsya-na-viyni-audio.html

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В новій перехопленій українською розвідкою розмові окупант розповідає дружині про причини довгого перебування на війні. А також шукає способи повернутися додому.

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Росіянин розповідає: командир корпусу повідомив, що вони тут залишаться ще надовго.

Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?

Росіянин пояснює, що на Сахаліні, де дислокується його частина, вже нікого не залишилось, оскільки всіх кинули в Україну. Тому, йому треба отримати якусь довідку про хворобу. Можливо тоді відпустять додому.

Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні:

Ви найбільш бойова частина?

На що отримує пряму відповідь: