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Ракурс
«Ви найбільш бойова частина? - Найбільш тупа частина!» - російський військовий пояснює, чому так довго затримується на війні

Ми найтупіша бойова частина — російський військовий пояснює, чому затримується на війні (АУДІО)

20 чер 2022, 16:41
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В новій перехопленій українською розвідкою розмові окупант розповідає дружині про причини довгого перебування на війні. А також шукає способи повернутися додому.



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Росіянин розповідає: командир корпусу повідомив, що вони тут залишаться ще надовго.

Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?

Росіянин пояснює, що на Сахаліні, де дислокується його частина, вже нікого не залишилось, оскільки всіх кинули в Україну. Тому, йому треба отримати якусь довідку про хворобу. Можливо тоді відпустять додому.

Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні:

Ви найбільш бойова частина?

На що отримує пряму відповідь:

Найбільш тупа частина.

Джерело: Ракурс


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