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Ракурс
Здесь переживают больше за технику, чем за человека – россиянин жалуется матери

Здесь переживают больше за технику, чем за человека — россиянин жалуется матери (АУДИО)

24 июл 2022, 16:08
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У новому перехопленні телефонних розмов окупантів, яке опублікувало Головне управління розвідки, росіянин радить матері не вірити пропаганді рф і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва.



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Також окупант боїться, що його відправлять до вʼязниці, якщо він відмовиться воювати.

Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили, — каже він.

Його мама підтверджує таку можливість:

путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати.

Мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка — Україна потроху нібито «здається»:

Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають.

Син каже, що все це неправда, адже про справжню ситуацію він сам їй може розповісти, а вона невтішна для окупантів.

Источник: Ракурс


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