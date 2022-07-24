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Здесь переживают больше за технику, чем за человека – россиянин жалуется матери
Здесь переживают больше за технику, чем за человека — россиянин жалуется матери (АУДИО)https://racurs.ua/n173008-zdes-perejivaut-bolshe-za-tehniku-chem-za-cheloveka-rossiyanin-jaluetsya-materi-audio.htmlРакурс
У новому перехопленні телефонних розмов окупантів, яке опублікувало Головне управління розвідки, росіянин радить матері не вірити пропаганді рф і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва.
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Також окупант боїться, що його відправлять до вʼязниці, якщо він відмовиться воювати.
Тут більше за техніку, ніж за людину… Я боюсь, щоб справді не посадили, — каже він.
Його мама підтверджує таку можливість:
путін сказав вважати дезертирством і одразу… Саджати! Як дезертирство вважати і саджати.
Мама окупанта розповідає про новини, які транслюють російські ЗМІ. Головна думка — Україна потроху нібито «здається»:
Вже Захід грошей не дає, Зброю також призупиняють, не посилають.
Син каже, що все це неправда, адже про справжню ситуацію він сам їй може розповісти, а вона невтішна для окупантів.