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россияне стягивают тяжелую технику в сторону Херсона. Фото:

россияне стягивают тяжелую технику в сторону Херсона — власти

26 июл 2022, 14:21
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Російські вороги стягнули близько 80 одиниць техніки у бік Херсона.



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Техніка противника рухається через окуповану територію Запорізької області. Зокрема, через Мелітополь у бік Херсона проїхало три колони з важкою військовою технікою. Про це 26 липня міський голова Іван Федоров повідомив у Telegram.

За словами мера, загарбники не випускають людей з тимчасово окупованих територій і хочуть використовувати їх як живий щит. Зокрема, на блокпості у Василівці перебувають понад 5 тис. людей.

Мешканців Мелітополя вороги залякують тим, що у разі відступу будуть підривати інфраструктуру і спалювати будинки.

Нагадаємо, 23 липня в американському «Інституті вивчення війни» заявляли, що Збройні сили України, ймовірно, готуються до контрнаступу у Херсонській області чи вже його розпочали.

Источник: Ракурс


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