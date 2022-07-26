росіяни стягують важку техніку у бік Херсона. Фото:

https://racurs.ua/ua/n173070-rosiyany-styaguut-vajku-tehniku-u-bik-hersona-vlada.html

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Російські вороги стягнули близько 80 одиниць техніки у бік Херсона.

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Техніка противника рухається через окуповану територію Запорізької області. Зокрема, через Мелітополь у бік Херсона проїхало три колони з важкою військовою технікою. Про це 26 липня міський голова Іван Федоров повідомив у Telegram.

За словами мера, загарбники не випускають людей з тимчасово окупованих територій і хочуть використовувати їх як живий щит. Зокрема, на блокпості у Василівці перебувають понад 5 тис. людей.

Мешканців Мелітополя вороги залякують тим, що у разі відступу будуть підривати інфраструктуру і спалювати будинки.

Нагадаємо, 23 липня в американському «Інституті вивчення війни» заявляли, що Збройні сили України, ймовірно, готуються до контрнаступу у Херсонській області чи вже його розпочали.