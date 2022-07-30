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Посольство рф призвало повесить пленных «азовцев». Фото:

российское посольство в Британии призвало повесить пленных «азовцев»

30 июл 2022, 12:19
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Стратити українських військовослужбовців полку «Азов», які перебувають у російському полоні, закликали дипломати країни-агресора.





Посольство російської федерації у Великій Британії закликає повісити полонених, бо українські бійці «заслуговують смерті, але не розстрілу, а повішення». Відповідна безглузда заява з’явилася 30 липня на сторінці російського посольства в Twitter.

Вони не справжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті, — йдеться у повідомленні.

На таку божевільну заяву вже відреагували в Офісі президента України. На Банковій вкотре заявили, що російська федерація — це країна-терорист, а керують нею дикуни.

росія — це країна-терорист. У 21 столітті розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти методом повішення просто так — можуть тільки дикуни і терористи. рф — держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази? — написав голова ОПУ Андрій Єрмак в Telegram.

Нагадаємо, вночі 29 липня військові росії навмисно завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області. На момент ворожої атаки у закладі утримувалися українські полонені, загинуло 53 осіб. Російська пропаганда відразу звинуватила в цьому ЗСУ.

Але перехоплення розмов військових рф СБУ показало, що «обстріл» Оленівської колонії, де утримували полонених українських військових, вчинили самі окупанти.

Источник: Ракурс


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