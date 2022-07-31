В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех. Фото:

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На Донбасі тривають активні бої з окупантами, деякі підрозділи ворога зуміли досягти часткового успіху в районах Авдіївки.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала, а на Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 31 липня.

Різноманітну артилерію ворог використав для обстрілів на Харківському напрямку. Обстрілював райони Харкова, Дуванки, Уди, Дементіївки, Петрівки, Прудянки, Питомника, Пришибів, Пушкарного, Руських Тишок, Протопопівки, Верхньої Роганки, Коробочкиного, Борщового, Старого Салтова, Руської Лозової, Слатиного та Соснівки. Українські військові відбили штурм ворога у напрямку Гусарівки.

На Слов’янському напрямку армія рф задіяла артилерію для обстрілів Словʼянська, Андріївки, Долини, Довгенького, Курульки, Гусарівки, Адамівки, Богородичного, Краснопілля, Карнаухівки, Червоного, Семиланного, Грушувахи та Червоної Поляни.

Ствольна й реактивна артилерії та танки противника гатили в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. В районі Серебрянки розвідувальна група окупантів намагалася виявити позиції ЗСУ, але змушена була відійти.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка. Ворог намагався штурмувати у поблизу Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського, але українські військові змусили його відійти.

На Авдіївському напрямку росіяни здійснювали обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки. Авіація ворога цинічно вдарила по Авдіївці, Новоселівці та Юр’ївці.

Ворог також намагався просунутися в районах Камʼянки та Пісків, але штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи росіян досягли часткового успіху.

На Новопавлівському напрямку загарбники застосували артилерію та авіацію для обстрілу багатьох населених пунктів. Деякі підрозділи армії рф перемістилися зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються утримати зайняті рубежі та обстрілює позиції ЗСУ та руйнує цивільні й військові обєкти уздовж лінії зіткнення та в глибині оборони.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня російські окупанти вивели свої підрозділи з районів селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області. Також ворог почав мінування під’їзних доріг.