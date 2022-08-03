Украина призывает ООН и Красный Крест расследовать казнь в Еленовке

https://racurs.ua/n173340-ukraina-prizyvaet-oon-i-krasnyy-krest-rassledovat-kazn-v-elenovke.html

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Страту захисників України в Оленівці воєнними злочинцями росії має розслідувати ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Київ продовжує активно спонукати їх розслідувати вбивства військовополонених.

Навіть якщо у них (ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста — ред.) дещо притупилося відчуття відповідальності за цих наших громадян, то якраз події в Оленівці дуже сильно його загострили. Ми максимально допомогли це зробити. Усі ті заяви, які прозвучали з боку України у цей трагічний день, не були емоційними, — це був заклик до міжнародних партнерів виконувати їхній базовий функціонал. Ми вимагаємо незалежного розслідування варварської страти наших військовополонених, і ми покараємо кожного негідника, який вчинив цей підлий злочин, — заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Укрінформу».

З його слів, обидві інституції почали вживати заходів, але без допуску країни-терористки рф виконати свій мандат їм буде надзвичайно складно. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що в розмовах з главою ОБСЄ Збігневом Рау піднімав питання українських військовополонених.

Це стосується і російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати росію терористом. Що ще потрібно для цього? Хіба це не досить жорстокий очевидний теракт, щоб в ключових столицях були прийняті відповідні рішення про визнання росії країною-терористом?, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу «Азовсталь». Міноборони рф звинуватили в цьому ЗСУ. В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених. В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію «обстріляли» російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії «Вагнер». Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від рф список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.