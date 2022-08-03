Спутниковый снимок колонии в Еленовке после взрыва, фото: Twitter Christopher Miller

https://racurs.ua/n173360-v-oon-nachali-missiu-v-elenovke-vspomnili-chto-garantirovali-zdorove-i-jizn-azovcev.html

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ООН запускає місію щодо встановлення фактів трагедії в Оленівській колонії.

Про це 3 серпня повідомив генсек ООН Антоніу Гутерреш. Результати нададуть росії та Україні, повідомляє «Суспільне».

ООН та Міжнародний комітет Червоно Хреста виступали гарантами здоров’я і життів військових, які виходили з «Азовсталі» і яких згодом утримували в окупованій Оленівці.

Ми отримуємо запити від російської федерації та запити від України провести розслідування щодо подій в Оленівці. Я вирішив, відповідно до своєї компетенції та повноважень, розпочати місію з пошуку фактів. Я не маю повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про коло повноважень цієї місії. Ми шукаємо компетентних, незалежних людей… І ми сподіваємося мати всі можливості з обох сторін для доступу до всіх даних, необхідних для з’ясування правди про те, що сталося. Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним, — сказав генсек ООН на брифінгу у Вашингтоні.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони 3 серпня повідомили, що допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

При цьому росіяни не мали наміру здійснювати обмін військовополоненими. Їхнє знищення відбулося, щоб приховати неналежні умови та форми допиту (це могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді).

Мінування місця утримання українських бійців в Оленівці здійснили бойовики ПВК «Вагнера». Вони використали легкозаймисту речовину, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні та загибелі понад 50 «азовців».

Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці.