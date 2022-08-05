Армия беларуси продлила майские учения до середины августа, они пройдут на отдаленных полигонах

https://racurs.ua/n173419-armiya-belarusi-prodlila-mayskie-ucheniya-do-serediny-avgusta-oni-proydut-na-otdalennyh-poligonah.html

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Армія білорусі ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території.

Тепер вони триватимуть до 13 серпня, повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» (вона стежить за діями та пересуваннями зм рф та зс рб територією білорусі).

Її аналітики зробили цей висновок з огляду на графіки проведення навчань на білоруських полігонах.

Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду, — констатують в «Білоруському Гаюні».

Армія білорусі декілька разів продовжувала навчання, востаннє - 29 липня. Загальна кількість продовжень становила 15 тижнів.

Мінськ також повідомив, що його військовий контингент візьме участь у спільному тактико-спеціальному навчанні у складі підрозділів Сил спеціальних операцій Казахстану та республіки білорусь.

Нагадаємо, що на тлі частих зустрічей путіна та лукашенка в Україні припускають втягування Мінська у відкриту агресію проти України. До цього лукашенко тільки надавав територію та повітряний простір російським нацистам для атак на Україну. Українські військові декілька разів заявляли, що наразі ударних угруповань армії білорусі поблизу кордону немає.