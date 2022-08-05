Расследователи идентифицировали главного участника видео с пытками украинского военнопленного

Bellingcat змогли ідентифікувати головного учасника відео з катуванням українського військовополоненого.

Ним виявився колишній співробітник МНС з Туви Очур-Суге Монгуш 1993 року народження. Згодом він приєднався як найманець до так званого батальйону «АХМАТ».

Катування відбувалось на території санаторію «Приволье» в Луганській області.

Сам Очур-Суге Монгуш намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

Відео страти військовополоненого складається з двох відео, за якими складно визначити місце розташування та час, зате є чимало інших деталей, детально проаналізованих Conflict Intelligence Team. Насамперед впадає у вічі капелюх злочинця з візерунком у вигляді морських черепашок і пензликами над полями.

Крім того, на другому відео видно чорний браслет на лівій руці вбивці. Цей же браслет видно на кадрах, де садист, одягнувши хірургічні рукавички, калічить полоненого.

Він одягнений в українську військову сорочку (таке часто трапляється з російськими найманцями, що погано постачаються в Україні). Інша важлива деталь на задньому плані — білий автомобіль із чорною літерою «Z», намальованою балончиком на пасажирських дверях. Модель автомобіля — IKCO Samand, чотиридверний седан виробництва Ірану.

Цю людину і машину можна знайти на інших відео. Щонайменше у п’яти відеороликах можна побачити того ж «ковбоя» з браслетом, причому у значно кращій якості (RT, РІА «Новини», Патрік Ланкастер, «Розслідування та портрети», Kadyrov 95).

Наприклад, 27 червня RT та РІА «Новини» опублікували свої відео, зняті на хімічному заводі «Азот» у Сєвєродонецьку. Об'єкт, на території якого знаходилися сотні мирних жителів, які рятувалися від вторгнення, 25 червня перейшов під контроль російських найманців, у тому числі з чеченського батальйону «Ахмат».

Коли боєць «Ахмата» з нашивкою у вигляді чеченського прапора на плечі говорить на камеру, на задньому плані можна побачити того ж таки «ковбоя» в ідентичному капелюсі, що дістає боєприпаси.

На іншому стоп-кадрі видно ті ж чорні браслети, як і відео з катуваннями.

На відео, опублікованому 28 червня прокремлівським американським блогером Патріком Ланкастером, та ж група бійців «Ахмата» разом із садистом у капелюсі зафіксована у Сєвєродонецьку. На те ж відео в кадр потрапляє авто з намальованою балончиком буквою «Z».

11 липня на YouTube-каналі «Розслідування та портрети» було опубліковано півгодинне відео, зняте в районі річки Донець на захід від Лисичанська, яке тоді було під російським контролем. На цих кадрах особливо чітко видно браслет «ковбоя», добре видно ту військову сорочку з такою ж пов’язкою на лівій руці.

Але, звісно, ​​головне, що дозволило визначити злочинця і порівняти його на різних відео — це його обличчя.

Ідентифікувати «ковбоя"-садиста вдалося за допомогою сайтів пошуку по обличчю.