Рашисты готовят провокацию на Запорожской АЭС, фото: «Главком»

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На Запорізькій АЕС окупанти відключили енергоблок № 4, у випадку аварії здійснити заходи щодо евакуації майже неможливо.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про це в телеефірі, повідомляє агентство «Укрінформ».

«В Енергодарі відбулась підготовлена провокація. Було пошкоджено дві лінії електропередачі, відключено від мережі четвертий енергоблок (ЗАЕС — ред.)», — наголосив Старух.

Небезпеки великої поки не має, але мушу констатувати, що всі наші плани щодо евакуації — а на випадок аварій на АЕС у нас в країні опрацьовані в кожному регіоні, особливо там, де є атомні станції, евакуаційні заходи — в таких умовах, як сьогодні, ці заходи майже неможливо здійснити, — додав він.

За словами Старуха, всі наявні сховища на території АЕС зайняті російськими військовими.

Варто додати, що російське видання The Insider вчора, 5 серпня, оприлюднило відео, котре показує, як на територію ЗАЕС заїжджають вантажівки та військова техніка окупантів.

За даними джерел видання, ця колона прибула на територію АЕС 2 серпня, а загалом на території АЕС перебувають близько 500 російських солдатів та військова техніка.

Також джерела видання зазначають, що поблизу найближчого до АЕС села Водяне розташовані батареї «Градів», а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків — під естакадами, причому частина боєкомплекту навіть всередині енергоблоку.

Чи був енергоблок замінований, чи його просто використовують для зберігання вибухівки … джерелу невідомо, — зазначає видання.

Джерело: «Укрінформ», The Insider