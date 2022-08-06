На ЗАЕС рашисти здійснили провокацію, відключено енергоблок — ОВА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173443-na-zaes-rashysty-zdiysnyly-provokaciu-vidklucheno-energoblok-ova-video.htmlРакурс
На Запорізькій АЕС окупанти відключили енергоблок № 4, у випадку аварії здійснити заходи щодо евакуації майже неможливо.
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про це в телеефірі, повідомляє агентство «Укрінформ».
«В Енергодарі відбулась підготовлена провокація. Було пошкоджено дві лінії електропередачі, відключено від мережі четвертий енергоблок (ЗАЕС — ред.)», — наголосив Старух.
Небезпеки великої поки не має, але мушу констатувати, що всі наші плани щодо евакуації — а на випадок аварій на АЕС у нас в країні опрацьовані в кожному регіоні, особливо там, де є атомні станції, евакуаційні заходи — в таких умовах, як сьогодні, ці заходи майже неможливо здійснити, — додав він.
За словами Старуха, всі наявні сховища на території АЕС зайняті російськими військовими.
Варто додати, що російське видання The Insider вчора, 5 серпня, оприлюднило відео, котре показує, як на територію ЗАЕС заїжджають вантажівки та військова техніка окупантів.
За даними джерел видання, ця колона прибула на територію АЕС 2 серпня, а загалом на території АЕС перебувають близько 500 російських солдатів та військова техніка.
Також джерела видання зазначають, що поблизу найближчого до АЕС села Водяне розташовані батареї «Градів», а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків — під естакадами, причому частина боєкомплекту навіть всередині енергоблоку.
Чи був енергоблок замінований, чи його просто використовують для зберігання вибухівки … джерелу невідомо, — зазначає видання.
Джерело: «Укрінформ», The Insider