россияне обстреляли мирный поселок на Николаевщине. Фото:

https://racurs.ua/n173454-rossiyane-obstrelyali-mirnyy-poselok-na-nikolaevschine-pogibla-pensionerka.html

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Російські військові продовжують обстрілювати мирні населені пункти України.

Ворог стріляє по майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей. Сьогодні вдень, 6 серпня, загарбники відкрили вогонь з артилерії по селищу Березнегувате. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

Внаслідок російських обстрілів загинула пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медичною сестрою. Ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Країна-терорист продовжує вбивати нас… Їм байдуже чи то діти, чи то пенсіонери… Але ми вистоїмо, відіб'ємо цю навалу, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованих артилерійських та мінометних ударів по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Один з цивільних, який ховався від обстрілів, помер від серцевого нападу, ще один дістав поранення.