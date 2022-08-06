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Ракурс
росіяни обстріляли мирне селище на Миколаївщині. Фото:

росіяни обстріляли мирне селище на Миколаївщині, загинула пенсіонерка

6 сер 2022, 17:19
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Російські військові продовжують обстрілювати мирні населені пункти України.





Ворог стріляє по майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей. Сьогодні вдень, 6 серпня, загарбники відкрили вогонь з артилерії по селищу Березнегувате. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

Внаслідок російських обстрілів загинула пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медичною сестрою. Ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Країна-терорист продовжує вбивати нас… Їм байдуже чи то діти, чи то пенсіонери… Але ми вистоїмо, відіб'ємо цю навалу, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованих артилерійських та мінометних ударів по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Один з цивільних, який ховався від обстрілів, помер від серцевого нападу, ще один дістав поранення.

Джерело: Ракурс


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