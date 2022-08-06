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Ракурс
Российская бронемашина эпически взорвалась на мине. Фото: focus.ua

Вражеский БТР не разминулся с миной — колеса разлетелись выше деревьев (ВИДЕО)

6 авг 2022, 17:47
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Російська бронетехніка виявилася дуже вразливою перед українськими мінами.





У мережі з’явилося відео, як ворожа бронемашина видовищно вибухнула на міні на одному з напрямків фронту. Відео добровольчого батальйону «Карпатська Січ» 6 серпня опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Чиновник не повідомив, де російський бронетранспортер ефектно розлетівся на друзки. Але на кадрах можна побачити, що вибух був великої сили. Бронемашина заїхала в посадку, а потім сильно вибухнула, що аж колеса розлетілися вище за дерева.

Нагадаємо, у червні бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» показали процес знищення російської техніки. Ворожі танки рухалися по мінному полю, але не розминулися з мінами — окупанти втратили два танки та дві БМП.

Источник: Ракурс


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