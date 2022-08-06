Російська бронемашина епічно вибухнула на міні. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n173455-vorojyy-btr-ne-rozmynuvsya-z-minou-kolesa-rozletilysya-vysche-derev-video.html

Ракурс

Російська бронетехніка виявилася дуже вразливою перед українськими мінами.

У мережі з’явилося відео, як ворожа бронемашина видовищно вибухнула на міні на одному з напрямків фронту. Відео добровольчого батальйону «Карпатська Січ» 6 серпня опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Чиновник не повідомив, де російський бронетранспортер ефектно розлетівся на друзки. Але на кадрах можна побачити, що вибух був великої сили. Бронемашина заїхала в посадку, а потім сильно вибухнула, що аж колеса розлетілися вище за дерева.

Нагадаємо, у червні бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» показали процес знищення російської техніки. Ворожі танки рухалися по мінному полю, але не розминулися з мінами — окупанти втратили два танки та дві БМП.