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Ракурс
Російська бронемашина епічно вибухнула на міні. Фото: focus.ua

Ворожий БТР не розминувся з міною — колеса розлетілися вище дерев (ВІДЕО)

6 сер 2022, 17:47
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Російська бронетехніка виявилася дуже вразливою перед українськими мінами.





У мережі з’явилося відео, як ворожа бронемашина видовищно вибухнула на міні на одному з напрямків фронту. Відео добровольчого батальйону «Карпатська Січ» 6 серпня опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Чиновник не повідомив, де російський бронетранспортер ефектно розлетівся на друзки. Але на кадрах можна побачити, що вибух був великої сили. Бронемашина заїхала в посадку, а потім сильно вибухнула, що аж колеса розлетілися вище за дерева.

Нагадаємо, у червні бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» показали процес знищення російської техніки. Ворожі танки рухалися по мінному полю, але не розминулися з мінами — окупанти втратили два танки та дві БМП.

Джерело: Ракурс


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