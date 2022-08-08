Потери мировой экономики от нападения рф на Украину подсчитали эксперты

Мировая экономика из-за российской агрессии может потерять 1 трлн дол. США, фото:

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Російське вторгнення в Україну впливає на економічну ситуацію в усьому світі — зросли ціни на сировину та пальне, порушилася логістика, у більшості країн зросла інфляція.

Аналітики підрахували, що в разі, якщо бойові дії триватимуть до кінця року, світова економіка втратить 1 трлн дол. США, повідомляє видання The Econimist.

При цьому серед країн G20 найбільше постраждає росія — її економіка просяде на 10%.

Очікується, що українська економіка зазнає ще більшого удару — у квітні Світовий банк оцінив, що цього року вона впаде на 45%.

Загалом 15 з 20 країн G20 зіткнуться зі зменшенням очікуваних темпів зростання.

Водночас є країни, економіка яких за таких умов посилить зростання. Зокрема, ріст економіки Саудівської Аравії тепер очікується в розмірі рекордних 7,5% у зв’язку зі збільшенням експорту енергоносіїв. Також зростатимуть економіки Аргентини та Бразилії — через збільшення експорту зерна.

Тим не менш, очікується, що глобальне зростання сповільниться ще більше в 2023 році, — наголошують експерти.

Джерело: The Econimist