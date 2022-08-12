Враг снова обстрелял Днепропетровщину. Фото: Валентин Резниченко

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Російська армія не припиняє вдаватися до тероризму проти мирних людей України.

Окупанти знову обстріляли два райони Дніпропетровської області. По Нікопольському району ударили з реактивних систем залпового вогню «Град» та ствольної артилерії. У Марганець, зокрема, прилетіли до 40 реактивних снарядів. Про це голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко 12 серпня повідомив у Telegram.

У Марганці внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє осіб, двоє з них перебувають у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик.

Ворожі удари пошкодили чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних осель. Також є пошкодження на місцевому заводі, друкарні та в кафе.

Десяток прильотів ворожих снарядів зафіксували у Нікополі, ворог понівечив чотири приватних будинки та автівки.

А в Криворізькому районі росіяни обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду, що призвело до руйнування житла. Люди залишилися неушкоджені.

Нагадаємо, 10 серпня російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, агресія призвела до численних жертв серед цивільних. Цей цинічний обстріл вівся з території Запорізької атомної електростанції.