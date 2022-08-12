Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Враг снова обстрелял Днепропетровщину. Фото: Валентин Резниченко

Враг снова обстрелял Днепропетровщину, есть раненые (ФОТО)

12 авг 2022, 09:20
999

Російська армія не припиняє вдаватися до тероризму проти мирних людей України.





Окупанти знову обстріляли два райони Дніпропетровської області. По Нікопольському району ударили з реактивних систем залпового вогню «Град» та ствольної артилерії. У Марганець, зокрема, прилетіли до 40 реактивних снарядів. Про це голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко 12 серпня повідомив у Telegram.

У Марганці внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє осіб, двоє з них перебувають у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик.

Ворожі удари пошкодили чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних осель. Також є пошкодження на місцевому заводі, друкарні та в кафе.

Десяток прильотів ворожих снарядів зафіксували у Нікополі, ворог понівечив чотири приватних будинки та автівки.

А в Криворізькому районі росіяни обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду, що призвело до руйнування житла. Люди залишилися неушкоджені.

Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Фото: Валентин Резніченко

Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Фото: Валентин Резніченко

Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, 10 серпня російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, агресія призвела до численних жертв серед цивільних. Цей цинічний обстріл вівся з території Запорізької атомної електростанції.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров