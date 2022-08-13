Россияне специально устраивают блекаут ЗАЭС, чтобы присоединить ее к энергосети рф

https://racurs.ua/n173686-rossiyane-specialno-ustraivaut-blekaut-zaes-chtoby-prisoedinit-ee-k-energoseti-rf.html

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Співробітник Запорізької АЕС підтвердив журналістам, що саме російська армія регулярно обстрілює станцію, а також розмістила на території реактивні системи залпового вогню та іншу військову зброю й техніку.

По-перше, на ЗАЕС перебуває дуже багато військової техніки російської федерації. Більшу частину інженерних машин, «Уралів» та іншого транспорту вони загнали під перехідні галереї, якими персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. У повсякденні ці галереї звуться просто «естакади», — розповів інженер АЕС в розмові з «BBC-Україна».

Біля другого спецкорпусу іноді стоять БМ «Град» із повністю завантаженим боєкомплектом".

Фактично російські окупанти розташували на Запорізькій АЕС артилерійські установки, які обстрілюють станцію, імітуючи «прильоти» з Нікополя.

На території станції є майданчик, де зберігаються важкі металеві конструкції, такі як свіжі парогенератори. Так от, на ньому зараз розташовані російські артилерійські установки, які обстрілюють ЗАЕС, імітуючи «прильоти» з Нікополя. Я особисто бачив обстріл з цього майданчика, бачив вихід звідти і куди прилетіло, — зазначив працівник АЕС.

Інженер підкреслив, що з моменту «виходу» до моменту «прильоту» проходить не більше трьох секунд.

Кожен із співробітників ЗАЕС це бачив і чув. І знає звідки летить і куди, — додав працівник ЗАЕС.

Він також зазначив, що такі обстріли не загрожують самій станції. Росіяни вимагали карти, після чого почалися обстріли, щоб було «боляче», але «не смертельно».

Крім того, український персонал ЗАЕС переконаний, що росіяни доводять ситуацію до того, аби співробітники станції були змушені попросити з'єднати її з енергомережею рф.

Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть шанс коли-небудь пустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи. Вони це знають. І що вони роблять? Вони ламають високовольтні лінії, що зв’язують ЗАЕС з енергосистемою України. І водночас кажуть нам: «Якщо неонацисти зі ЗСУ зламають вам останню лінію, ми готові представити вам допомогу». В чому полягатиме їх «допомога»? Вони дадуть нам план «з'єднання» ЗАЕС з енергосистемою рф через лінію ЗАЕС-Мелітополь-Джанкой. Якщо ми раптом «сядемо на 0», тобто трапиться «блекаут», нам потрібно буде будь-яке живлення зі «сторони», щоби живити насоси для охолодження ядерного палива. Тобто росіяни спеціально влаштовують нам «блекаут», щоб потім нам «допомогти». Саме зараз це дуже близько. Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію, — зазначив він.

Раніше в уряді заявили, що у разі можливої аварії на Запорізькій АЕС потенційна зона відчуження становитиме понад 30 тис. кв. км — понад 10 «чорнобильських зон». Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. Наслідки відчують й інші країни.