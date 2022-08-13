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Ракурс
Удар ВСУ по Новой Каховке — уничтожен склад с боеприпасами

Удар ВСУ по Новой Каховке — уничтожен склад с боеприпасами (ФОТО, ВИДЕО)

13 авг 2022, 20:16
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Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив «приліт» по позиціях росіян у Новій Каховці.





Над містом видно стовп диму.

Місцеві пабліки публікують відео і пояснюють, що в окупованій Новій Каховці почалася детонація боєприпасів на електромеханічному заводі, в який раніше прийшовся удар. Там окупанти, судячи з усього, зберігали свій боєкомплект.

«Ракурс» повідомляв, що по обіді 13 серпня у тимчасово окупованих Маріуполі та Мелітополі пролунали вибухи.

Радник мера Маріуполя заявив, що вибух стався у місці, де був облаштований пункт приймання та сортування брухту Ймовірно, туди принесли вибухівку, яку могли покинути російські сапери під час розмінування.

В міськраді Маріуполя сказали, що росіяни намагалися вкрасти брухт, але натрапили на «сюрприз».

Міський голова Мелітополя повідомив про гучний вибух в північно-східній частині міста.

Сьомий день поспіль наші сили спротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати окупантів, — написав він

Источник: Ракурс


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