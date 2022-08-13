Удар ЗСУ по Новій Каховці - знищено склад з боєприпасами

https://racurs.ua/ua/n173685-udar-zsu-po-noviy-kahovci-znyscheno-sklad-z-boieprypasamy-foto-video.html

Ракурс

Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив «приліт» по позиціях росіян у Новій Каховці.

Над містом видно стовп диму.

Місцеві пабліки публікують відео і пояснюють, що в окупованій Новій Каховці почалася детонація боєприпасів на електромеханічному заводі, в який раніше прийшовся удар. Там окупанти, судячи з усього, зберігали свій боєкомплект.

«Ракурс» повідомляв, що по обіді 13 серпня у тимчасово окупованих Маріуполі та Мелітополі пролунали вибухи.

Радник мера Маріуполя заявив, що вибух стався у місці, де був облаштований пункт приймання та сортування брухту Ймовірно, туди принесли вибухівку, яку могли покинути російські сапери під час розмінування.

В міськраді Маріуполя сказали, що росіяни намагалися вкрасти брухт, але натрапили на «сюрприз».

Міський голова Мелітополя повідомив про гучний вибух в північно-східній частині міста.