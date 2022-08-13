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Удар ЗСУ по Новій Каховці - знищено склад з боєприпасами
Удар ЗСУ по Новій Каховці — знищено склад з боєприпасами (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173685-udar-zsu-po-noviy-kahovci-znyscheno-sklad-z-boieprypasamy-foto-video.htmlРакурс
Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив «приліт» по позиціях росіян у Новій Каховці.
Над містом видно стовп диму.
Місцеві пабліки публікують відео і пояснюють, що в окупованій Новій Каховці почалася детонація боєприпасів на електромеханічному заводі, в який раніше прийшовся удар. Там окупанти, судячи з усього, зберігали свій боєкомплект.
Димить pic.twitter.com/cdocoj4xtV— Dobryi Den (@dobryiden78) August 13, 2022
«Ракурс» повідомляв, що по обіді 13 серпня у тимчасово окупованих Маріуполі та Мелітополі пролунали вибухи.
Радник мера Маріуполя заявив, що вибух стався у місці, де був облаштований пункт приймання та сортування брухту Ймовірно, туди принесли вибухівку, яку могли покинути російські сапери під час розмінування.
В міськраді Маріуполя сказали, що росіяни намагалися вкрасти брухт, але натрапили на «сюрприз».
Міський голова Мелітополя повідомив про гучний вибух в північно-східній частині міста.
Сьомий день поспіль наші сили спротиву не дають рашистам ні секунди спокою. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати окупантів, — написав він
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