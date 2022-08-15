Оккупанты нанесли массовый удар по Днепропетровской области. Фото:

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Ракурс

російська федерація знову обстріляла Дніпропетровську область.

У понеділок, 15 серпня, агресори вгатили по Синельниківському і Нікопольському району. Нікопольський район окупанти атакували з «Градів». У місто прилетіли 20 реактивних снарядів. Вибухи зруйнували склади, цехи й адміністративне приміщення промислового підприємства. Загиблих і поранених немає. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко повідомив у Telegram.

Ще два десятки снарядів прилетіли до Марганецької громади, але обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Підприємство енергетичної інфраструктури було пошкоджене в Покровській громаді. При цьому по Синельниківському району російська армія випустила чотири ракети С-300. Ударом зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. Вдалося збити російську ракету х-59.

Нагадаємо, для обстрілу Миколаївської області російська армія застосувала новий тип ракет — протирадіолокаційну Х-31П. Внаслідок обстрілу були пошкоджені сільськогосподарські площі.