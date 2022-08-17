Кто подлежит первоочередной мобилизации, назвал Резников

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Хто підлягає першочерговій мобілізації, розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю для «Голосу Америки».

З його слів, Збройні сили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці.

Міністр оборони вказав, що завдання щодо мобілізації визначаються Генеральним штабом ЗСУ, який оцінює кількість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій.

Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв… Але наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців, — зауважив глава Міноборони.

За словами Резнікова, до лав української армії мобілізовано вже досить багато людей, наразі потрібні насамперед певні спеціалісти: оператори безпілотників, ІТ-фахівці, зв’язківці, артилеристи та інші. Також є потреба у фахівцях, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння стандарту НАТО, які зараз отримують Сили оборони.