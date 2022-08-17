СБУ установила хронологию подрыва Северо-Крымского канала

СБУ идентифицировала двух российских офицеров, которые взорвали Северо-Крымский канал. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n173803-sbu-ustanovila-hronologiu-podryva-severo-krymskogo-kanala.html

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Хронологію злочинів проти російських військових проти мирного населення на Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі встановили правоохоронці.

Слідчі ідентифікували двох російських офіцерів, які віддали злочинні накази. Злочинцями виявилися заступник командуючого чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор михайло ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник дмитро марков. Ці військові безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу. Про це 17 серпня повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що 24 лютого військові збройних сил росії захопили адмінбудівлі та споруди Каховської гідроелектростанції і взяли у заручники персонал. Потім окупанти унеможливили функціонуванню ГЕС у штатному режимі й зруйнували автодорожній міст, позбавивши об'єкт важливої логістики. Згодом вороги підірвали споруди Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

З’ясувалося, що захопленням об'єктів керував генерал-майор ясніков, а полковник марков наказав здійснити підриви.

У спецслужбі наголосили, що дії окупантів негативно вплинули на водозабезпечення Херсонської області й функціонування зрошувальної системи регіону. Крім того, загарбники завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах. Цих осіб підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438) та вчиненні кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ККУ).

Нагадаємо, 10 серпня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що Збройні сили України вивели з ладу міст біля Каховської ГЕС у Херсонській області. Влучання були акуратні, але дієві.