Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Авиация ВСУ атаковала опорный пункт рф близ Ивановки на Херсонщине

Авиация ВСУ атаковала опорный пункт рф близ Ивановки на Херсонщине

20 авг 2022, 18:57
999

Авіація Збройних сил України атакувала опорний пункт воєнних злочинців росії біля населеного пункту Іванівка у Херсонській області.





Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання зменшили вороже військо на 10 рашистів та дві одиниці броньованої техніки, — повідомляє у Фейсбук Оперативне командування «Південь».

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку загарбник намагається утримати зайняті райони та скувати дії Сил оборони України, а також покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку. Водночас на Запорізькому напрямку ворог намагається не допустити просування українських підрозділів.

Нагадаємо, росія у повномасштабній війні проти України станом на ранок 20 серпня втратила близько 44 тис. 900 воєнних злочинців рф. За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70−80 тис. російських військовослужбовців. москва про свої втрати у війні майже не повідомляє. 25 березня в рф визнали смерть лише 1 тис. 351 росіян.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров