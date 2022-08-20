Авіація ЗСУ атакувала опорний пункт рф біля Іванівки на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n173910-aviaciya-zsu-atakuvala-opornyy-punkt-rf-bilya-ivanivky-na-hersonschyni.html

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Авіація Збройних сил України атакувала опорний пункт воєнних злочинців росії біля населеного пункту Іванівка у Херсонській області.

Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання зменшили вороже військо на 10 рашистів та дві одиниці броньованої техніки, — повідомляє у Фейсбук Оперативне командування «Південь».

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку загарбник намагається утримати зайняті райони та скувати дії Сил оборони України, а також покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку. Водночас на Запорізькому напрямку ворог намагається не допустити просування українських підрозділів.

Нагадаємо, росія у повномасштабній війні проти України станом на ранок 20 серпня втратила близько 44 тис. 900 воєнних злочинців рф. За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70−80 тис. російських військовослужбовців. москва про свої втрати у війні майже не повідомляє. 25 березня в рф визнали смерть лише 1 тис. 351 росіян.