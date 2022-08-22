Российский склад боеприпасов взорвался в оккупированном Донецке. Фото: 24tv.ua

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Ракурс

Російський склад боєприпасів почав вибухати в окупованому Донецьку.

Місцеві жителі тимчасово окупованого росіянами міста повідомляють про вибух, пожежу та детонацію на черговому складі з БК. Склади в районі колишнього гіпермаркету «Ашан» почали вибухати після влучань української армії. Про це 22 серпня повідомляють місцеві телеграм-канали та пропагандистське видання РІА «Новости».

Народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram написав, що горить база окупантів у Донецьку. Там вже кілька годин детонують боєкомплекти. Парламентар стверджує, що внаслідок вибухів загинуло багато російських окупантів.

На відео, які з’явилися в соціальних мережах, видно, що на місці пожежі вгору розлітаються здетоновані ворожі снаряди.

Нагадаємо, у Бєлгородській області районі села Тимонове Валуйського міського округу загорівся склад із боєприпасами. Боєприпаси так сильно детонували, що їх викидало на проїжджу частину. Жителів довколишніх сіл влада була змушена евакуювати.

Джерело: РІА «Новости»