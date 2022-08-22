Морские пехотинцы ВСУ уничтожили два броневика и самоходку. Фото:

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Українські військові продовжують мужньо протистояти російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

На Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти 21 серпня успішно знищували ворогів. Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України у Telegram.

На Херсонському напрямку морські піхотинці знищили дві бойові броньовані машини окупантів. А артилеристи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. За добу могли знищити шість загарбників та самохідну артилерійську систему «Мста-С».

Нагадаємо, 58 бригада імені Івана Виговського показала роботу своїх зенітників, які збили російський штурмовик Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».