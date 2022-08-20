БМП разом з окупантами знищили ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n173905-bmp-razom-z-okupantamy-znyschyly-zsu-video.html

Ракурс

Бойова машина піхоти разом з воєнними злочинцями росії згоріла внаслідок влучної роботи артилерійських підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України та однієї з єгерських бригад ЗСУ.

Загалом, було знищено бойову машину та п’ять окупантів, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 20 серпня у Телеграм.