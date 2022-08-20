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Ракурс
БМП разом з окупантами знищили ЗСУ

БМП разом з окупантами знищили ЗСУ (ВІДЕО)

20 сер 2022, 17:20
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Бойова машина піхоти разом з воєнними злочинцями росії згоріла внаслідок влучної роботи артилерійських підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України та однієї з єгерських бригад ЗСУ.





Загалом, було знищено бойову машину та п’ять окупантів, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 20 серпня у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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