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БМП разом з окупантами знищили ЗСУ
БМП разом з окупантами знищили ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173905-bmp-razom-z-okupantamy-znyschyly-zsu-video.htmlРакурс
Бойова машина піхоти разом з воєнними злочинцями росії згоріла внаслідок влучної роботи артилерійських підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України та однієї з єгерських бригад ЗСУ.
Загалом, було знищено бойову машину та п’ять окупантів, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 20 серпня у Телеграм.
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