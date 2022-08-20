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Ракурс
Прикордонники показали систему укріплень на кордоні з рф і білоруссю (ВІДЕО)

Прикордонники показали систему укріплень на кордоні з рф і білоруссю (ВІДЕО)

20 сер 2022, 16:57
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Прикордонники нарощують систему оборони на кордоні з росією та білоруссю, яка допоможе протидіяти армії окупантів, що обстрілює території прикордонних областей України. У Державній прикордонній службі України вказали, що внаслідок артилерійських обстрілів під загрозою опиняються не лише захисники, а й мирне населення.





Тому прикордонники нарощують оборонні спроможності, аби не допустити прохід ворога у разі спроби повторного наступу. Укріплення відбувається і на кордоні з рф, і на напрямку білорусі, яка підтримує дії ворога, і звідки в лютому також відбувалося вторгнення колон російської техніки, — нагадали в ДПСУ.

Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко оглянув позиції на кордоні з росією та білоруссю у Чернігівській області.

Ми посилюємо оборону, облаштовуємо загородження, будуємо позиції та місця укриття, — підсумували прикордонники.

Джерело: Ракурс


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