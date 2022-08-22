Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Немецкие Panzerhaubitze и польские "Крабы" уничтожают цели на Донбассе

Немецкие Panzerhaubitze и польские «Крабы» уничтожают цели на Донбассе (ВИДЕО)

22 авг 2022, 21:33
999

Українська армія уже понад місяць застосовує іноземне озброєння на Донбасі проти російської армії у війні. Разом із зброєю із США, ЗСУ застосовують сучасні артилерійські установки, передані Нідерландами, Німеччиною та Польщею.





Раніше артилеристи воювали на радянській техніці і нині їм є з чим порівнювати. Разом з тим, кажуть на передовій, у них з’явилося і більше можливостей і підтримка цих машин уже відчувається на фронті.

Артилеристи розповіли, що особовий склад почувається у безпеці через потужну броню німецьких т польських САУ, а більшість процесів в цих самохідних гаубицях автоматизовано.

На початку червня стало відомо, що три ескадрони самохідних артилерійських установок AHS Krab надійдуть Збройним силам України.

Перші броньовані гаубиці прибули з Німеччини на лінію фронту наприкінці червня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров