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Ракурс
Німецькі Panzerhaubitze та польські «Краби» знищують цілі на Донбасі

Німецькі Panzerhaubitze та польські «Краби» знищують цілі на Донбасі (ВІДЕО)

22 сер 2022, 21:33
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Українська армія уже понад місяць застосовує іноземне озброєння на Донбасі проти російської армії у війні. Разом із зброєю із США, ЗСУ застосовують сучасні артилерійські установки, передані Нідерландами, Німеччиною та Польщею.





Раніше артилеристи воювали на радянській техніці і нині їм є з чим порівнювати. Разом з тим, кажуть на передовій, у них з’явилося і більше можливостей і підтримка цих машин уже відчувається на фронті.

Артилеристи розповіли, що особовий склад почувається у безпеці через потужну броню німецьких т польських САУ, а більшість процесів в цих самохідних гаубицях автоматизовано.

На початку червня стало відомо, що три ескадрони самохідних артилерійських установок AHS Krab надійдуть Збройним силам України.

Перші броньовані гаубиці прибули з Німеччини на лінію фронту наприкінці червня.

Джерело: Ракурс


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