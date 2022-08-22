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Німецькі Panzerhaubitze та польські «Краби» знищують цілі на Донбасі
Німецькі Panzerhaubitze та польські «Краби» знищують цілі на Донбасі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173986-nimecki-panzerhaubitze-ta-polski-kraby-znyschuut-cili-na-donbasi-video.htmlРакурс
Українська армія уже понад місяць застосовує іноземне озброєння на Донбасі проти російської армії у війні. Разом із зброєю із США, ЗСУ застосовують сучасні артилерійські установки, передані Нідерландами, Німеччиною та Польщею.
Раніше артилеристи воювали на радянській техніці і нині їм є з чим порівнювати. Разом з тим, кажуть на передовій, у них з’явилося і більше можливостей і підтримка цих машин уже відчувається на фронті.
Артилеристи розповіли, що особовий склад почувається у безпеці через потужну броню німецьких т польських САУ, а більшість процесів в цих самохідних гаубицях автоматизовано.
На початку червня стало відомо, що три ескадрони самохідних артилерійських установок AHS Krab надійдуть Збройним силам України.
Перші броньовані гаубиці прибули з Німеччини на лінію фронту наприкінці червня.
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