Последствия обстрела Днепра, фото: Валентин Резниченко

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 23 серпня, завдали удару по Дніпру ракетою «Іскандер».

Ракета влучила у приватний сектор — зруйновано житловий будинок, ще один будинок пошкоджено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначив, що ракета влучила у приватній будинки на вулиці Томській.

Жодних військових цілей, нічого такого особливого. Прості приватні будинки звичайних людей, — наголошує Філатов.

Філатов у коментарях під своїм дописом зазначив, що вулицю Томську (назва від російського міста Томськ) ще не встигли перейменувати, оскільки у місті таких вулиць сотні.

Наступного разу, упирі, можете розбити пам’ятник Пушкіну і Ломоносову. Щоб вас тут у Дніпрі ще більше любили, — наголошує Філатов. — Вже й так кожній сесії міськради ми перейменовуємо десятки роZZійських топонімів. Щоб вашим духом, поганим, у нас у Дніпрі навіть не пахло.

Раніше Резніченко повідомляв, що в результаті цього ракетного удару обійшлося без постраждалих.

Також рашисти сьогодні скерували три дрони-камікадзе та 20 снарядів з «Градів» на місто Нікополь.