Ракурсhttps://racurs.ua/
Работу карательных групп в Херсонской области усилила россия
Работу карательных групп в Херсонской области усилила россияhttps://racurs.ua/n174087-rabotu-karatelnyh-grupp-v-hersonskoy-oblasti-usilila-rossiya.htmlРакурс
Роботу каральних груп воєнних злочинців на тимчасово окупованій території Херсонської області посилила росія. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив про те, що в окупованому регіоні загарбники рф посилили патрулі, блокпости та проведення обшуків.
Посилені патрулі, блокпости, обшуки. Біля більшості локацій, де орки вивісили свої триколори, виставили охорону. Загарбники чудово розуміють, що охочих їх зірвати і спалити цього дня в рази більше, ніж зазвичай, — написав він у своєму Teлеграм-каналі.
Зі слів Соболевського, на День Незалежності по всій Херсонській області спостерігалася активізація роботи каральних органів окупантів.
Чиновник наголосив, що воєнні злочинці рф продовжують полювання на учасників руху опору.
З’явилася інформація, що вони навіть збільшили нагороду за будь-які дані, які призведуть до арештів. Але як би не було важко, люди вірять і чекають на ЗСУ, чекають на деокупацію, — підсумував заступник голови Херсонської облради.
.