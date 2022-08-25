Работу карательных групп в Херсонской области усилила россия

https://racurs.ua/n174087-rabotu-karatelnyh-grupp-v-hersonskoy-oblasti-usilila-rossiya.html

Ракурс

Роботу каральних груп воєнних злочинців на тимчасово окупованій території Херсонської області посилила росія. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив про те, що в окупованому регіоні загарбники рф посилили патрулі, блокпости та проведення обшуків.

Посилені патрулі, блокпости, обшуки. Біля більшості локацій, де орки вивісили свої триколори, виставили охорону. Загарбники чудово розуміють, що охочих їх зірвати і спалити цього дня в рази більше, ніж зазвичай, — написав він у своєму Teлеграм-каналі.

Зі слів Соболевського, на День Незалежності по всій Херсонській області спостерігалася активізація роботи каральних органів окупантів.

Чиновник наголосив, що воєнні злочинці рф продовжують полювання на учасників руху опору.