Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ показали удар танковых подразделений по оккупантам

ВСУ показали удар танковых подразделений по оккупантам (ВИДЕО)

25 авг 2022, 21:00
999

Збройні сили України показали удар танкових підрозділів по окупантах на півдні нашої країни. Про це у своєму Телеграм-каналі 25 серпня повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.





Танкові підрозділи оперативного угруповання військ «Каховка» нанесли вогневий удар з закритих вогневих позицій по ворожим артилерійським установкам, — написав Братчук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров