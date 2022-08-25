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ВСУ показали удар танковых подразделений по оккупантам
ВСУ показали удар танковых подразделений по оккупантам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174092-vsu-pokazali-udar-tankovyh-podrazdeleniy-po-okkupantam-video.htmlРакурс
Збройні сили України показали удар танкових підрозділів по окупантах на півдні нашої країни. Про це у своєму Телеграм-каналі 25 серпня повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Танкові підрозділи оперативного угруповання військ «Каховка» нанесли вогневий удар з закритих вогневих позицій по ворожим артилерійським установкам, — написав Братчук.
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