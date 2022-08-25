ВСУ показали удар танковых подразделений по оккупантам

https://racurs.ua/n174092-vsu-pokazali-udar-tankovyh-podrazdeleniy-po-okkupantam-video.html

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Збройні сили України показали удар танкових підрозділів по окупантах на півдні нашої країни. Про це у своєму Телеграм-каналі 25 серпня повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.